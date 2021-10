"En Masterchef hubo un duelo de titanes, la lucha de dos archienemigos enfrentados por el fútbol y los fogones", destaca Dani Mateo en Zapeando sobre los piques continuos que tienen Juanma Castaño y Miki Nadal, que había sido eliminado del programa hace una semana. Desde entonces, el comentarista deportivo no paraba de hablar del zapeador. "El vacío que ha dejado este tío es la leche, me arrepiento mucho de todo lo que ha ocurrido con él", destaca el presentador, que, eso sí, confiesa, entre las risas de sus compañeros, que aunque le echa de menos no quiere que vuelva.

Durante todo el programa Castaño hablaba de Miki Nadal sin saber que el programa le tenía reservado un giro de guion: la repesca, una oportunidad a todos los expulsados de volver al programa. "Vengo a por él, mi única intención es quedarme aquí para amargarle", destacó Nadal, que finalmente, fue el concursante repescado. En el vídeo principal de esta noticia puedes ver los cómicos vaciles entre ambos y la reacción de Castaño cuando se enteró de que Miki Nadal volvía al programa.