La experta en protocolo María José Gómez y Verdú explica cómo se debe saludar a los reyes: "Dar dos besos es muy informal"

Estos días se ha celebrado en Sevilla la cumbre de la ONU y se han destacado alguno de los fallos de protocolo de los mandatarios al acercarse a los reyes Felipe VI y Letizia. Uno de los más comentados ha sido el protagonizado por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que intentó saludar con dos besos a doña Letizia.

Como se puede ver en las imágenes, la reina, al ver al mandatario colombiano acercarse para besarla, se aparta y le estrecha la mano. La experta en protocolo, María José Gómez y Verdú, expone que nunca se debe besar a los monarcas en recepciones oficiales.

"En esta cumbre hubo muchísimos fallos de protocolo y hubo a personalidades que sí que se les besó y a otras que no", añade. "Eso fue un sindiós, un cachondeo", afirma Nacho García. "Sí, fue un cachondeo", afirma María José, "desde el punto de vista del protocolo".

La experta considera que "o todos cucharas o todos tenedores", es decir, o se besa a todos o no se besa a nadie. "Lo que no puedes hacer es besar a unos sí y a otros no", indica. Gómez y Verdú considera que Petro debio de ver que algunas personas sí que saludaban con dos besos a la reina y que por ello se "lanzó".

María José expone que dar dos besos, además, es muy informal. "Si es familia o amigo, sí que entra dentro de la familiaridad de un abrazo o dos besos", indica, "pero, si no, lo correcto es siempre dar la mano". Además, indica que la manera correcta de saludar a un rey es hacer una pequeña genuflexión. La reina, en su caso, ha intentado modernizar esta acción y, por ello, pide que se agache ligeramente la cabeza y que le den la mano.