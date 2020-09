El periódico estadounidense 'The New York Times' ha publicado un artículo en el que afirma que, de las 922 personas más poderosas de Estados Unidos, 180 se identifican como negras; hispanas, refiriéndose a españoles y portugueses; asiáticas o, de otra forma, personas de color. Es decir, esta clasificación excluiría a los españoles como raza blanca. "La conclusión es que el 80% de las personas de EEUU son blancas" y, además, "los españoles no somos ni influyentes", explica Dani Mateo.

Y es que "'The New York Times' hace una cosa muy común en EEUU", destaca el presentador, que afirma que "si tu apellido suena a hispano, te etiquetan como 'no blanco', da igual que ellos tengan un presidente color chaleco salvavidas".

Eso sí, aunque esto es noticia, no sorprende a Dani Mateo: "Ya algo nos olíamos, bailamos mucho, oímos unas bongos y se nos va el cuerpo solo y nos coge el sol mucho". Para más muestra, el presentador repasa en el plató los apellidos de los zapeadores: "Mira aquí, Simon, Ros, Nadal, Castell y Mateo, no sé qué somos pero blancos no. ¡Si te vas a Cuba y está lleno de apellidos catalanes!".

Por su parte, Miki Nadal confiesa que se hizo el test de ADN que desvela tu raza: "Me salió el 96% ibérico como el jamón, 2% italiano, 1 y medio de judío de la zona de Ucrania y un 1,2 de finlandés". Por último, Lorena Castell afirma que ella también se quiere hacer este test porque cree que es "negra": "Seguro que tengo que ver con algo afro".