Yu se ha convertido en toda una revelación en Tik Tok con sus divertidos vídeos desmontando los tópicos que hay en España sobre los chinos. Por ejemplo, ¿por qué no vemos entierros chinos? Así lo explica la joven: "Me preguntan mucho si hay chinos viejos porque la leyenda urbana dice que los chinos nos comemos a nuestros abuelos, ¡¿estamos locos?!".

Otro de los temas de los que habla la joven, que estudió filología hispánica en China, es que todavía no se acostumbra tras llevar 11 años viviendo en España a que haya tiendas a las llamen "chinos": "Aquí, casi todo el mundo dice 'me voy a comprar al chino', pero, a ver, si venden comida, dices 'me voy a una tienda de alimentación' y si venden frutas, a la frutería, si venden de todo, pues me voy al bazar".

Por último, Yu protagoniza un divertido vídeo sobre el mayor tópicos de España con los chinos: que todos son iguales. Para ello, la joven realiza una conversación en la que un joven la confunde con otra china.