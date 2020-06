Lorena Castell ha sufrido un accidente doméstico que le ha impedido acudir al plató de Zapeando. La colaboradora ha contado que casi "se mata" por las escaleras del Metro.

"Iba a coger un taxi, no había y cogí el carro del niño para ir en Metro. En décimas de segundo he pensado en 'yo y el niño haciendo la croqueta muy fuerte hasta abajo'. Total, que he intentado hacer de capota delante del niño y él perfecto, pero yo me he matado", ha explicado.

La zapeadora ha mostrado su pie, que está totalmente vendado tras haber pasado por la ambulancia hasta el hospital. "Nada, me han dicho que es un esguince y que tengo que hacer reposo en casa este fin de semana". Aun así, la zapeadora ha confesado que el lunes estará "con muletas", pero estará.