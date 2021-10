Los zapeadores charlan en plató sobre las polémicas censuras en las fotografías de Instagram, sobre todo, cuando la red social denuncia y borra las imágenes de pezones femeninos. Pero no solo eso, Lorena Castell desvela cómo le denunciaron un vídeo de stories por "incitar a la violencia".

"Me perdieron la maleta en el aeropuerto y dije que me estaban dando ganas de matar en un stories", explica Lorena Castell, que asegura, que "obviamente", no lo decía en serio. Pero aun así, la denunciaron por "incitar a la violencia". "Tienen ciertos filtros", explica Cristina Pedroche, que denuncia que este tipo de filtros no se usa contra los haters cuando hacen cosas muy graves. Puedes ver el momento al completo en el vídeo de arriba.