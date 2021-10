¿Han denunciado a los zapeadores alguna foto en Instagram? Cristina Pedroche recuerda cómo a ella le pasó hace dos veranos cuando subió una fotografía a sus redes sociales junto a Dabiz Muñoz en Hong Kong. "Estábamos en una piscina y él me tenía agarrado el pecho como si me estuviera dando un abrazo", explica la zapeadora, que afirma que le denunciaron la foto.

"Me llegó un email diciendo que esa foto violaba las reglas y me la eliminaron", recuerda Pedroche, que confiesa que igualmente la volvió a subir, algo que como reconoce la zapeadora, no fue una buena decisión y es que Instagram la castigó y estuvo 2 o 3 meses sin aparecer en búsquedas de la red social: "Ni yo misma me podía encontrar, solo perdía seguidores". Puedes conocer más detalles en el vídeo principal de esta noticia sobre las polémicas censuras de Instagram a los cuerpos de las mujeres.