Lorena Castell desvela en el plató de Zapeando que sus propósitos para este año es viajar más, entrenar, comer sano y disfrutar más del tiempo con sus amigos. Unos propósitos que desatan la risa de sus compañeros, que afirman que eso ya lo hacía antes. ¿Y el amor? Paula Arcilla y Ana María Simon preguntan a la zapeadora sobre su propósito en el amor.

"No sé de ponerme el amor en propósito", destaca Lorena Castell, que afirma que lleva dos años soltera: "No me puedo proponer una pareja porque ya la estoy buscando y yo me la tengo que encontrar". "Yo sé la pareja que quiero, pero no está llegando", detalla la zapeadora, que explica que busca un tipo de persona que sea como ella: "Soy una persona responsable, que me divierto".