Cristina Pedroche muestra en Zapeando un vídeo viral protagonizado por una mujer en una concentración de negacionistas en Madrid que se manifestaba contra las restricciones por el coronavirus y la victoria de Joe Biden frente a Donald Trump.

"Trump ha ganado y le ponen como un loco, y no es verdad", afirma la señora, que señala que "ha habido un genocidio porque el virus no existe como tal". Todo ello, ante la sorpresa del reportero que le recuerda que "hay gente muriendo cada día en los hospitales". Pero la señora, insiste en su argumentario e, incluso, afirma que hay tres tipos de policía. Sin duda, su explicación no deja indiferente a nadie, sobre todo a Dani Mateo, que le manda un mensaje desde el plató de Zapeando.