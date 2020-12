Thais Villas ha realizado un repaso a todos los éxitos de Omar Montes, pero hay uno de ellos que no ha conseguido por más que el cantante lo ha intentado: ligarse a Susanna Griso. "Bueno, que vosotros sepáis, no sabéis lo que hablamos nosotros en la intimidad", destaca Montes.

En este vídeo de Zapeando, Thais muestra los divertidos momentos en los que el cantante se ha declarado a la periodista en pleno directo de 'Espejo Público'. Incluso, Montes manda también un guiño a Cristina Pedroche.

Lo que vio Omar Montes en un directo de Bad Bunny por lo que no se fía de él

"A Bad Bunny le ves por la calle y no sabes si te va a saludar o a dar una puñalada", destaca Omar Montes en este vídeo de Zapeando, en donde confiesa que no se fía de Bad Bunny después de ver un directo que hizo en su casa. Puedes conocer el motivo por el que Montes afirma que Bad Bunny "no es de fiar" en este vídeo.