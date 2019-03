Las impactantes frases machistas de los hombres en la España de 1998: "Mi mujer, en casa, y yo dónde me dé la gana"

El Objetivo dedicó su programa a un debate feminista con políticas de diferentes partidos y, además, analizó cómo ha cambiado la manera en la que se habla sobre el machismo en televisión. Para eso, recordó un debate sobre el tema en el año 1998 donde se podían escuchar comentarios tan machistas de hombres como "si nos acostumbráis, ahora, a tragar".

En el debate, donde participaron tanto mujeres y hombre hubo un tenso momento cuando uno de los hombres afirmaba que su mujer debía estar en casa mientras que él podía estar dónde le daba la gana, cuándo le diera la gana y a la hora que le diera la gana. "Soy el machista número uno, no me da la gana que se ponga una falda corta y debe salir cuando yo quiera", destacaba el machista.

Las mujeres que se encontraban en el plató no daban crédito a lo que estaban escuchando y una de ellas le espetó que pensando así la mujer le duraría poco, a lo que el hombre, otra vez declaró en actitud machista: "Pues si me dura poco me busco otra que las hay a patadas".

Estas palabras indignan mucho a Chenoa y Paula Prendes que no pueden evitar afirmar desde Zapeando que "estos hombres estaban en una caverna en la que aún siguen estando algunos".

Los apuros de Iñaki López para presentar MVT el 8M ante la ausencia de las mujeres del equipo: "¡Sabía que esto me podía pasar!"

Iñaki López presentó Más Vale Tarde el 8M ante la ausencia de Mamen Mendizábal, quien junto al resto de mujeres del equipo, se unió a la huelga feminista. Zapeando recopila en este vídeo los lapsus del presentador ante la falta de las chicas.

"Estoy harto de pasar miedo cuando mis hijas salen" y otras reivindicativas pancartas que reflejan que la lucha por la igualdad es de todos

Lorena Castell recopila las mejores y más aplaudidas pancartas vistas durante la huelga feminista del 8M. En este vídeo de Zapeando puedes ver cómo las reivindicaciones de la lucha feminista no solo deben ser de las mujeres, sino también de las hombres.

El polémico discurso de las Azúcar Moreno sobre feminismo: "Que nuestros maridos nos den su Visa para hacer lo que nos dé la gana"

Hace unos años las Azúcar Moreno protagonizaron un polémico discurso por el 8M que las redes sociales han recuperado por sus indignantes palabras. En este vídeo de Zapeando puedes ver el criticado momento.