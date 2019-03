Iñaki López expone los problemas de sacar adelante Más Vale Tarde en directo sin la presencia de Mamen Mendizábal y el resto de compañeras

"No sé que es exactamente el feminismo, sé que la gente me llama feminista cuando expreso cualquier sentimiento que me diferencia de un felpudo". Esta frase la escribió una mujer: Rebeca West. Lo hizo hace 106 años.

El periodista Iñaki López ha arrancado el programa Mas Vale Tarde con la frase de esta famosa feminista británica. Hoy todos deberíamos tener claro que feminismo es igualdad. En un día en el que las mujeres han salido a la calle a reivindicar sus derechos, el plató de Más Vale Tarde se ha quedado parcialmente vacío.

"Sustituir a Mamen y a las compañeras que hacen posible este programa es imposible, pero el día de hoy tiene una importancia fundamental: hay que contar lo que está pasando en las calles y las reivindicaciones de más de la mitad de la población", ha señalado Iñaki López.