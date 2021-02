Lorena Castell cuenta en Zapeando el cruce de mensajes que tuvo con una hater en Instagram: "El otro día me dio por mirar los mensajes privados en Instagram y había uno que era malísimo", destaca Castell, que afirma que cuando se metió a leerlo se dio cuenta de que esa "hater" solo le mandaba mensajes negativos.

"Me decía que me creía que era joven o que para estar así de fea como yo prefería no estarlo", explica Lorena Castell, que confiesa en este vídeo la reacción que tuvo y cuál fue su mensaje de respuesta a la hater.