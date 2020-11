Cristina Pedroche repasa en Zapeando los inolvidables momentos que está protagonizando Josie en Masterchef Celebrity y es que en cada programa el zapeador está dando divertidas lecciones de moda.

Pero no solo eso, además, Jordi Cruz ha realizo a Josie una oferta que tiene que ver con Cristina Pedroche: que el experto en moda vista al jurado de Masterchef si da las Campanadas. Una comprometida pregunta para Josie, que afirma que no puede: "Me mata la Pedroche, que lo de las Campanadas lo lleva a rajatabla, quiere ganar todo el rato". Pero, ¿qué tiene que decir Cristina Pedroche ante esta oferta a su estilista y amigo? En este vídeo de Zapeando responde sin tapujos.