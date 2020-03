Así lo ha contado la propia Madame de Rosa en su cuenta de Instagram. La joven, que volvió a su trabajo de enfermera para ayudar durante la crisis por coronavirus, se ha contagiado del virus.

"Acabo de salir del hospital y he dado positivo, tengo coronavirus", destaca Madame en un vídeo en Instagram. La influencer afirma sentirse bien aunque "con fiebre, dolor de cabeza y dificultad para respirar".

"Me siento psicológicamente abatida porque me siento culpable, tengo la sensación de que he cometido alguna torpeza", dice mientras no puede contener la emoción. "Siento que ya no voy a poder ayudar al hospital, quiero recuperarme pronto para volver y ayudar", afirma.