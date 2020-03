Preguntada por Dani Mateo por las diferentes recomendaciones que salen sobre el coronavirus, Boticaria García explica en Zapeando que "hay que tener en cuenta que las recomendaciones cambian cada hora": "No carguemos nunca contra nadie del Ministerio que ha salido dando una recomendación porque la OMS también cambia las recomendaciones". Por ello, Boticaria manda un mensaje: "Tenemos que estar más abiertos que nunca a que las recomendaciones vayan fluyendo".

Además, Dani Mateo también pregunta a la zapeadora por el tema de la ropa: "¿Qué hay que hacer con la ropa con la que has salido a la calle?". Boticaria García detalla que todavía no hay ningún estudio detallado sobre la ropa, pero sí se sabe que "el virus aguanta más en superficies fijas, como el plástico, que en una tela". Por ello, la zapeadora pide que "no nos volvamos locos".

"Si vuelves a casa, no hace falta lavar todo el rato esa ropa, si quieres puedes dejarla a parte y no juntarla con el resto", destaca Boticaria, quien explica que tampoco hace falta dejar los zapetos fuera de casa siempre que "no se pongan encima de la mesa". "Es muy poco probable que el virus quede en el zapato", resalta.

Por otro lado, Boticaria explica que "la diferencia" con la ropa se encuentra en si la persona está contagiada por coronavirus. En ese caso, la zapeadora explica que esa ropa "se debe meter en una bolsa y atarla con un nudo".