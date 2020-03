Boticaria García desmontará en Zapeando todas esas informaciones falsas que circulan en internet sobre el coronavirus. La zapeadora explica el peligro que hay detrás de usar un secador o una lámpara ultravioleta para matar al virus.

"Los rayos ultravioletas no matan al bicho, lo pueden perjudicar, pero no lo matan", explica Boticaria García, quien, además, destaca el peligro de usar los secadores: "El aire de los secadores no mata al bicho, sino que lo puede esparcir ya que contribuye a aumentar esa distancia de seguridad de un metro y medio".

Por todo ello, Boticaria explica que "el aire acondicionado o las corrientes en casa pueden hacer que el virus llegue más lejos".