Después de la entrevista a Rafa Nadal, David Broncano ha desvelado una curiosa anécdota que ha vivido con el público de La Resistencia. Y es que la entrevista se grabó hace días en Mallorca, por lo que la gente que fue de público al programa pensando que iba a ver a Nadal, se llevó una sorpresa. En vez de a Nadal, el público se encontró con otro deportista menos conocido.

Una coincidencia que Cristina Pedroche entiende a la perfección. "Entiendo al público, a mí me pasó algo parecido un día que llegué a casa". Y es que la zapeadora se encontró a un famoso y no, no era su marido...