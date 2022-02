"Quiero saludar a Marta Torné, que antes estaba por ahí y estuvimos saliendo como un día...": así ha arrancado Jordi Évole su entrevista en Zapeando. El presentador de Lo de Évole no ha querido dejar pasar la oportunidad de recordar su 'affair' con la zapeadora.

Todo ocurrió un día de rodaje. "Cariño, te hablo de cuando fuimos a la playa a grabar, que nos dábamos un beso. Yo no me beso con tanta gente", ha explicado Évole, mientras Torné aseguraba no recordar el momento: "Me viste tan nervioso que antes de empezar a grabar me agarraste por la nuca, me acercaste tu boca a la mía y me dijiste, lo que hagamos luego va a ser esto", ha añadido. Puedes ver el momentazo en el vídeo principal de esta noticia.

Jordi Évole desvela cómo conoció a Paco, su clon

La cara de Francisco te puede parecer algo familiar. Hasta el propio Jordi Évole reconoce que es su 'doble', y por eso le ha utilizado para anunciar la nueva temporada de Lo de Évole. En este vídeo de Zapeando cuenta cómo le conoció.