Jordi Cruz visita el plató de Zapeando para contar cómo asimiló la fama con el gran éxito que tuvo Art Attack, el histórico programa sobre manualidades infantiles. "Estoy muy contento de estar en Zapeando, mi programa favorito de las tardes", destaca el presentador, que recuerda a su mítico programa: "Se grabaron siete temporadas pero estuvo casi 16 años ininterrumpidamente emitiéndose".

El joven, que se hizo famoso siendo adolescente, habla de cómo fue conocer la fama tan temprano: "Hay una responsabilidad a la hora de hacer programas infantiles, hay veces que me han venido padres intentándome asesinar porque a los niños no les salían las manualidades". El presentador también recuerda el día que les silbaron al recoger un premio por emitir Shin Chan : "Para entretener, no para educar". Por último, también cuenta cómo el programa tuvo gran éxito en Latinoamérica, eso sí, tuvieron que cambiar algunas expresiones: "Aquello parecía más una orgía que un programa de manualidades".