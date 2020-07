Los colaboradores de Zapeando estaban hablando sobre los mensajes que reciben en redes sociales y dos de las zapeadoras han confesado que reciben "vídeos muy desagradables".

"A mí me han escrito y me han enviado vídeos muy desagradables. No hace falta que me los enviéis", ha señalado Lorena Castell.

Algo muy similar le ocurre a Valeria Ros. "A mí me ha llegado cada foto, que la he tenido que pixelar con los ojos", ha explicado.

En otro momento del programa, los zapeadores han hablado de las gamberradas que hacían cuando eran pequeños.

Miki nadal ha comentado que él que enchufaba a la gente con una manguera mientras que Cristina Pedroche ha confesado que ella tiraba el yogur cuando no quería comer más.