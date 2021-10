En una nueva entrega de Masterchef Celebrity Miki Nadal ha protagonizado cómicos momentos que Lorena Castell muestra en el vídeo principal de esta noticia. Uno de estos momentos fue el reto al que se enfrentó el presentador al cocinar en pareja con Terelu Campos. Ambos protagonizaron divertidos momentos en los que no pararon de discutir como si fuera un matrimonio.

Pero Terelu no es la única concursante con la que el zapeador se ha lanzado pullas. Sin duda, su archienemigo más conocido es Juanma Castaño. Y es que el comentarista deportivo y Miki Nadal no han parado de discutir desde que comenzó el programa. Uno de esos momentos ha sido cuando el asturiano se rio del zapeador cuando el jurado afirmó que era uno de los peores de la prueba. "Ni un gol de la Selección me pone así", ha confesado Castaño al celebrarlo. Puedes ver los momentazos en el vídeo que acompaña a estas líneas.