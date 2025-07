Un chico demuestra sus habilidades deportivas en la playa de Gandía: "Estoy más fuerte que CR7"

Yonyi Arenas estrena sección en Zapeando: 'Yonyi en las arenas'. En ella, recorrerá la costa española para preguntar a los bañitas que están disfrutando del sol. Su primera parada es Gandía. "La arena no se pisa, se desfila. Y donde los cuerpos están más duros que el turrón", afirma el reportero.

Primero consulta a una señora qué tal son los "cuerpos" este verano en la playa. "La verdad... no hay mucho", se sincera la mujer. Yonyi encuentra después a un chico con un cuerpo muy musculado. "Te gusta, por lo que veo, hacer deporte. ¿Te cuidas?", pregunta el reportero. "Sí, ¿no me ves?", responde él, "estoy más fuerte que CR7".

El chico le explica a Yonyi que corre en la playa, hace crossfit y juega a fútbol. Pero, no contento con eso, comienza a hacer flexiones frente al reportero. Yonyi también charla con otro joven que también hace deporte. "Me gusta cuidarme", explica.

"¿Notas miradas de las chicas?", pregunta el reportero. "Sí, me fijo en quién me mira", se sincera. Por último, habla con un señor que le dice que le gusta cuidarse ya que es necesario "para llegar a viejo". Le cuenta que tiene 67 años y no duda en dar una vuelta frente a la cámara para "lucir palmito".