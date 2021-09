Dani Mateo destaca en Zapeando el estreno de la nueva temporada de Masterchef Celebrity, y es que en el programa participa uno de los zapeadores: ¡Miki Nadal! El zapeador sorprendió a sus compañeros del concurso de cocina al reconocer que les había mentido: "Yo soy muy amigo de Dabiz Muñoz y me ha ayudado mucho".

Aunque, sin duda, el momento más destacado de Miki Nadal en el estreno de Masterchef fue con su "mortal enemigo", Juanma Castaño. El periodista deportivo y el zapeador protagonizaron un divertido rifirrafe que puedes ver en el vídeo principal de esta noticia. "No nos conocíamos, pero ha sido impresentable porque se metía conmigo en un programa", afirmó Castaño, a lo que el zapeador también le contesta desde el plató de Zapeando: "Tiene un afán de protagonismo que no me acordaba ni de cómo se llamaba".