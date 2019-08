Frank Blanco regresa a Zapeando para despedirse de los zapeadores antes de su marcha definitiva. Pero Frank Blanco no es el único colaborador que se ha incorporado: Miki Nadal también ha regresado después de sus vacaciones.

El presentador confiesa sentirse 'muy contento' y declara no poder irse definitivamente sin despedirse de Miki Nadal: "No puedo dejar este programa sin consensuarlo contigo". Por otro lado, Miki Nadal recalca que se encuentra 'feliz' y bromea con su regreso: "Llevaba tres semanas en la cama y hoy me he incorporado".

Tras un tiempo sin verse, Frank Blanco saluda a los demás zapeadores. Lorena Castell revela sentirse la más blanca de la mesa: "La maternidad que me está quitando la melanina". Mientras que Ana Morgade se queja de no irse de vacaciones: "Esto es un canteo, estoy librando menos que esta mesa, esto hay que hablarlo".

Otros momentos destacados

