Frank Blanco confiesa cómo descubrió que una novia le había puesto los cuernos

¿Alguna les han dejado a los zapeadores de forma original o han dejado ellos de una manera divertida? Frank Blanco desvela en este vídeo de Zapeando el día que descubrió que ya no tenía novia.

"Una vez me dejaron de una forma divertida, me enteré yo porque no sabía nada ella y luego me entere de que me había puesto los cuernos y ya dije será que no estamos juntos.

El divertido poema de El Hormiguero para cortar con tu pareja: "Lo digo sin anestesia, lo digo de sopetón, tú eres Iglesias y yo Errejón"

Ana Morgade muestra en este vídeo de Zapeando el divertido poema que las hormigas de El Hormiguero hicieron para ayudar a cortar con tu pareja de forma bonita.