La reportera de Zapeando Susana Rodríguez ha salido a las calles de Madrid para encontrar a un fan del programa que estuviera viéndolo en pleno directo. ¿El premio? ¡Una sandía! Ángela ha sido la afortunada. Y es que la mujer ha salido de su floristería en busca de Susana Rodríguez.

"Me voy a comer todas las noches una rodaja y me acordaré de ti", afirma Ángela a Dani Mateo, que le promete ir a visitarla un día para comer la sandía juntos. "Yo aquí no vivo", afirma Ángela al presentador, que le responde con una broma: "No te preocupes, nos buscaremos un hotel discreto". Puedes ver la divertida entrevista en el vídeo principal de esta noticia.