El verano y las vacaciones se acaban, así que toca hacer balance de cómo hemos pasado esta temporada los españoles: ¿nos hemos divertido?, ¿hemos disfrutado?, ¿hemos descansado? Zapeando ha querido salir a la calle para hacer estas mismas preguntas a los ciudadanos, y la mayoría de respuestas han sido muy positivas.

Aunque algunos han echado en falta más días de vacaciones y de descanso, así como poder viajar o visitar a la familia, algo que no han podido hacer por la pandemia de coronavirus, casi todos lo han pasado bien. Preguntados por el momento más feliz del verano, los entrevistados comparten experiencias que han vivido estos meses, excepto uno. Un joven responde a la reportera de la manera más sorprendente posible: "No quiero llorar porque soy muy sensible, pero este momento. Me gusta muchísimo este programa, no es broma", ha respondido visiblemente emocionado.

Ser cliente de un hotel todo el verano cobrando 4.000 euros

La influencer Lorena Garam ha conseguido el trabajo que muchos desearían: tiene que probar todas las instalaciones de un hotel y retransmitirlas por redes sociales por 4.000 euros durante dos meses.