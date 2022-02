Este es el motivo por el que a Lorena Castell no la llaman sus amigas para ir a comer

Muchos niños tienen berrinches sin motivo y luego hay personitas como Renata, una niña que te explica en el vídeo principal de esta noticia por qué se porta mal. "Es el viejo truco del ignorante, si no sabes algo, no te pueden pedir que lo hagas", destaca Marta Torné tras ver el adorable vídeo de la niña llorando en una terraza pidiendo que le enseñen a portarse bien.

Un vídeo que abre el debate en Zapeando. Lorena Castell destaca que los niños no se portan mal:" Nos molesta a los adultos muchas cosas que hacen los niños, pero en realidad hay que dejarles hacer lo que quieran dentro de unos límites". Es más, la zapeadora desvela que a ella no la llaman para ir a comer y confiesa en el vídeo por qué desde que es madre ya no hace sobremesas fuera de casa: "Quien quiera que venga a mi casa a verme".

