Este es el recurrente sueño que sufre Cristina Pedroche y que no le gusta nada: "Es malo"

Frank Blanco pregunta a los zapeadores si les gustaría que se supieran sus sueños, todos, al unísono, gritan que no. "Es algo que no controlamos, así que no nos podríamos hacer responsables", destaca el presentador ante la inesperada respuesta de sus compañeros.

Cristina Pedroche confiesa que ella no quiere que se sepan porque a veces cuando discute con alguien luego sueña "cosas muy malas". Y es que la zapeadora sueña que mata a gente, algo que afirma, no le gusta. Ante su sorprendente confesión, los zapeadores alucinan tanto que comienzan a preguntarle de todo: "¿Has matado a alguien de esta mes?".

Además, Frank Blanco pregunta a los zapeadores si no les ha pasado que se despiertan y dicen, "¿y esto?". Una confesión que deja alucinados a los zapeadores y que abre debate en el programa: ¿cómo son sus sueños 'picantes'?".

