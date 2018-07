SUS COMPAÑEROS DESTACAN QUE ESTABA "ADORABLE"

Después de revivir su primer casting para SLQH, Cristina Pedroche confiesa qué opina de ese momentazo que vivió hace ocho años. A la zapeadora no le gusta nada verse en el vídeo, pero aclara que "eso sí", me veo "monísima". Anna Simon, además, destaca que la zapeadora de Vallecas no ha envejecido nada.