Cristina Pedroche muestra en Zapeando un vídeo en el que Rosalía enseña cómo ha sido su última aventura en la peluquería. "Me vi muy pelirroja y fui a la peluquería a que me arreglaran el desastre", explica la artista, que afirma que, de paso, decidió que le hicieran las uñas.

"No me puedo mover entre las manos y el pelo", explica la cantante, que, además, confiesa que ha dudado en el color del pelo: "Me lo tenía que haber hecho verde, naranja, rojo...". La catalana también destaca que se ha hecho un Face Team con su perro, el cual "no está muy comunicativo". Por último, Rosalía muestra el resultado final de sus uñas y su pelo.

Rosalía toca su "nuevo instrumento favorito" al revés

Miki ha analizado dos detalles de un vídeo viral que Rosalía subió a Tik Tok. El vídeo ha sido muy comentado porque la cantante toca el Kazoo al revés, pero además, al zapeador se ha dado cuenta de otro detalle: Rosalía se ha cortado las uñas.