El secreto de Chenoa para memorizar sus canciones: "Canto con las manos"

UN TRUCO PARA APRENDERSE LAS LETRAS

Chenoa explica en Zapeando el truco que usa para memorizar sus canciones. La cantante y miembro del jurado de Tu cara no me suena todavía confiesa el secreto que hay detrás de sus gestos cuando se sube a un escenario. "Me apoyo en ellos para saber qué viene", asegura mientras hace una demostración.