Una nueva ocurrencia de Omar Montes se ha situado en el foco de las redes sociales. Y es que el artista no dejó a nadie indiferente en su visita a La Resistencia, sobre todo por el regalo que ofreció al presentador del programa, David Broncano.

"¿Eso es lo que me has traído, una muñeca de Isabel Pantoja?", preguntaba perplejo el presentador cuando el artista confesaba que la primera vez que fue a Cantora se quedó alucinado con "tantos lujos" y, al ser "un chico de barrio humilde", se quedó "de recuerdo" lo primero que pilló: "Vamos a ver David, ¿tú vas a un hotel y no te llevas un albornoz? No me juzgues".

Pero además, el artista confesó el dinero que tiene en el banco: "Tengo menos que Messi y más que Jesé". Una cifra que no acabó de cuadrar a Broncano, que le recordó que Jesé llegó a cobrar 5 millones de euros al año en el PSG. Puedes ver el surrealista momento en el vídeo principal de esta noticia.

