Dani Mateo entrevista por una videollamada en Zapeando al psicólogo Rafael Santandreu, quien habla sobre si el confinamiento se ha cargado a la pareja o la ha reforzado. "Un poco al 50%", destaca Santandreu, que afirma que "los hay que al convivir más han aprendido con la experiencia pero también los hay que no porque con tanto roce la cosa ha acabado muy mal".

Por eso, el psicólogo resalta que "el 50% de las parejas están haciendo terapia". Preguntado sobre si el confinamiento dispara la infidelidad, Santandreu afirma que incluso sin la cuarentena "las encuestas dicen que muchas parejas son infieles", concretamente, "el 50% de hombres y el 33% de las mujeres".

Además, Dani Mateo pregunta al experto sobre qué hacer cuando se ve que se va a discutir con la pareja: "¿Cómo parar esa escalada de tensión?". "Las parejas se pueden reenamorar, lo he visto muchas veces en parejas que llevan mucho tiempo mal", afirma el psicólogo, que explica que "la clave está en no exigir jamás aunque tengas razón".

"Exigir a tu pareja es la criptonita que rompe las relaciones", explica y destaca que "exigir es un fenómeno muy particular": "No nos damos cuenta de que aunque tengamos razón levantamos un muro porque no nos gusta que nos exijan".