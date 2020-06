"¿Habéis mantenido relaciones sexuales desde que empezó la crisis del coronavirus?", pregunta Dani Mateo a sus compañeros nada más empezar Zapeando. Anna Simon no puede evitar sorprenderse ante la indiscreta pregunta del presentador.

"No te importa, no te lo voy a decir, ¿qué es esa pregunta?", destaca la zapeadora catalana, que afirma que no piensa contestar. Por su parte, mientras Valeria Ros y Cristina Pedroche confirman que sí, Miki Nadal confiesa que ha estado viviendo solo.

Por último, Dani Mateo también pregunta a los zapeadores cuánto tiempo han estado con el mismo condón en la cartera. En el vídeo principal puedes ver su divertida reacción.