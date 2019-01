El mensaje de Frank Blanco a los taxistas tras ver cómo tratan a los periodistas: "La prensa se juega el físico para contar lo que pasa"

Quique Peinado muestra en este vídeo de Zapeando los percances que están sufriendo los periodistas al intentar cubrir la huelga de taxistas. Uno de los reporteros que ha vivido la tensión en carne propia ha sido José Antonio Masegosa.

"En medio del follón ya estaba ahí, en pleno lío usando sus recursos de periodista para contar cómo cortaban la autopista los taxistas", destaca Quique.

Además, después de ver cómo los taxistas tratan a los periodistas, Frank Blanco realiza una reflexión en Zapeando: "Les mandamos un abrazo, se están jugando el físico mientras cubren las protestas de ese paro".

"Estamos en el año 2019 y, a lo mejor, todavía tenemos que recordar que los periodistas están ahí para contar lo que pasa, no para juzgar a nadie. El conflicto no es entre taxistas y prensa, la prensa no está para entrar en conflicto, los que juzgan son los ciudadanos al ver según qué cosas", concluye, tajante, el presentador.