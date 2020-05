Dani Mateo entrevista en Zapeando a Iñaki López, quien habla sobre el documental sobre Joaquín Sabina, que el periodista presenta en Atresplayer Premium. El periodista explica que se ha puesto con la espalda en la pared porque no quiere "sustos". Eso sí, Iñaki López no se libra de que su pareja, la periodista de el intermedio Andrea Ropero, le 'boicotee' sin querer en pleno directo. Puedes ver el momentazo en este vídeo.

Además, Dani Mateo muestra al presentador de laSexta Noche los momentazos que protagonizó durante su paso por 'Pasapalabra'. En el programa Iñaki se enfrentó a Andrea Ropero, quien no dudó en lanzarle divertidos zascas que el presentador achaca a que "iba perdiendo" de una manera rotunda. Por último, el presentador también demostró sus dotes como cantante. Un momento que Dani Mateo le ha querido volver a mostrar ante la vergüenza de Iñaki: "No me esperaba esto de vosotros, compañeros".