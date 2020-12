Quique Peinado destaca en Zapeando que "no es verdad que los bebés no tengan las preocupaciones de los adultos" y si no, que se lo digan al niño del vídeo viral que el zapeador muestra en el plató.

Como se puede ver en las imágenes el pequeño se lleva un tremendo disgusto al subir en la báscula y ver su peso. Un divertido vídeo viral que abre debate en Zapeando: ¿han engordado los zapeadores? En el siguiente vídeo puedes ver sus confesiones, sobre todo la de Lorena Castell, que incluso, desvela cuánto pesa.