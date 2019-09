Zapeando siempre aporta conocimientos nuevos. Está vez, Anna Simon confiesa haber descubierto la función del agujero que se encuentra en la cuchara con la que se mueven los espaguetis.

Según la zapeadora, el agujero sirve para calcular la cantidad de pasta que se debe servir: "Los espaguetis que caben ahí es la ración de una persona". También explica una de sus ventajas que ayudan a ahorrar: "No malgastas".

Además, Dani Mateo recrimina a Cristina Pedroche que sea una derrochadora con la comida y ella reconoce (refiriéndose a Miki) encontrarse con gente que come más. Entonces, Lorena Castell confiesa que con su compañero el invento no es factible: "Con Miki no te vale el agujero ese".