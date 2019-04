El aparatoso accidente de Ana Morgade en una boda: "Acabé con los novios en urgencias para que me cosieran la cara"

SE LE VEÍA EL HUESO DEL PÓMULO

Aprovechando la visita de Paula Prendes a Zapeando, que estrena la obra de teatro 'La madre que me parió', los zapeadores hacen un 'Yo sí, yo no' especial bodas. Ana Morgade cuenta una anécdota sobre un accidente que tuvo en una de ellas: "Cuando me desperté se me veía el hueso del pómulo".