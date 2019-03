El alegato de Cristina Pedroche en contra de la sentencia a 'La Manada': "Que una agresión se considere violación depende más de lo que haga o no la víctima que de lo que haga el violador. Asco"

ASEGURA QUE HAY QUE DEJAR CLARO QUE "NO ES NO"

Cristina Pedroche se pronuncia en Zapeando tras la sentencia a 'La Manada' de nueve años por abuso sexual continuado y no por un delito de violación. La zapeadora de Vallecas asegura sentir "asco" y señala que hay que dejar claro que "no es no".