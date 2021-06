Lorena Castell repasa los mejores momentos del segundo programa de Drag Race, el talent show en el que diez 'drag queen' luchan por posicionarse como la primera reina drag de España. El jurado del programa está compuesto por la presentadora Supremme Deluxe, Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ana Locking.

Este segundo programa homenajeó a Cristina, la Veneno. Y es que las concursantes tuvieron que crear espectaculares looks inspirados en el mito español y realizar una actuación con el tema 'Veneno Pa' Tu Piel. Para conocer todo lo que pasó en el programa de primera mano, Dani Mateo conecta en directo a través de una videollamada desde el plató con Drag Vulcano, la última expulsada. Drag Vulcano confiesa que le pilló "en bragas" su nominación en el programa y la explicación de su enfado al conocer su eliminación: "Me dolió, creo que he hecho un buen concurso".

El espectacular look que impactó por su parecido

Drag Race rindió homenaje a la Veneno en su segundo programa, donde las participantes se vistieron como el mito. Así fue el espectacular look de Carmen Farala que conquistó a todos por su gran parecido.