Dani Mateo, reconocido culé, celebra con el resto de zapeadores el gran triunfo del fútbol español en la gala del Balón de Oro. Y es que Alexia Putellas se ha convertido en la primera española en ganar esta galardón. La joven deportista del Fútbol Club Barcelona se acordó de sus compañeras, de su familia y, sobre todo, de su padre, a quien le dedicó unas bonitas palabras "allá donde esté".

El otro ganador de la gala fue Leo Messi, que ganó el séptimo Balón de Oro de su carrera. Aunque, sin duda, lo que más llamó la atención fue que el deportista acudió a la gala con su mujer y sus hijos, quienes iban vestidos igual que él. "No me digáis que no van monos", destaca Thais Villas, que afirma que el pequeño es igual que Messi. Por su parte, Miki Nadal, reconocido madridista, realiza un cómico comentario al afirmar que van los cuatro pequeños igual: "Ay, perdón, a los tres y al padre". Puedes ver el momento en el vídeo de arriba.

