Los zapeadores critican en el plató los trucos que utilizan algunas personas para escaquearse de pagar la cuenta. "A mí me lo hizo una cita de Tinder en Londres", confiesa por su parte Valeria Ros, que explica en Zapeando lo que ocurrió. "No me gustó nada físicamente", recuerda sobre su cita, que la llevó a un sitio de cócteles y, mientras ella se pedía una cerveza, eligió una bebida con "nombre y apellido".

"Cuando va a pagar me dice que se ha olvidado la tarjeta", agrega indignada la zapeadora, que resume así la experiencia: "Me vi con un tío que no me gustaba nada, pagándole, se lo bebió encantado y me dijo 'hasta luego'". Puedes escuchar su divertido relato y el debate de los zapeadores sobre este tema en el vídeo principal.