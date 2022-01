A Ana, una espectadora de Vigo, le hizo especialmente gracia un momento de la sección de compras por Internet de Valeria y ha pedido a Santi Alverú que repitieran esas imágenes. En concreto, se trata del momento en el que Valeria Ros sacó un invento para calentar la nariz y Miki Nadal le dijo que también valía para el glande. "Poned la cara de Valeria, por favor", ha pedido la seguidora del programa.

Y como los deseos de los espectadores de Zapeando son órdenes, Santi Alverú ha dado paso a esas imágenes en las que Miki Nadal afirmaba que "un calentador de nariz puede servir también para una parte de la anatomía masculina". "Se me quedó esa cara porque me hizo pensar", ha comentado la zapeadora tras ver el vídeo, tras lo que ha afirmado que el invento "no olía a glande". "Perdón. Siempre lo quiero hacer bien, y no sé cómo, pero la lío", ha expresado a continuación. En ese momento, Dani Mateo ha señalado que "si los glandes están limpios, no tienen por qué oler".