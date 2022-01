No es la primera vez que una esquela se hace viral y trasciende más allá del periódico en el que se publica para informar del fallecimiento de una personas. Es lo que ha ocurrido con la esquela de Clotilde, una señora fallecida a sus 103 años de edad el pasado 19 de enero en Vigo. El aviso no pasó desapercibido por los lectores.

Al final de la esquela, se añadía un comentario a modo de "nota": "Familia que no se ha preocupado en todos estos años, que no se molesten en venir". El mensaje deja sin duda un importante recado a aquellos familiares que se den por aludidos para que no se dejen ver en el evento.

Una mujer y la amante de su marido coinciden al publicar su esquela en el mismo periódico

Toda Argentina ha sido testigo de la infidelidad de un expresidente de un club de futbol a su esposa después de que ésta coincidiera con su amante en dedicarle una esquela.