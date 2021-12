Dani Mateo confiesa que está un poco nervioso de cara a Nochevieja y es que este año el presentador de Zapeando dará las Campanadas junto a Cristina Pardo, "Yo tengo muchas opciones de equivocarme", destaca Dani Mateo, que, eso sí, señala que la gente no puede enfadarse con alguien disfrazado.

"Yo quiero estar guapo", afirma Dani Mateo de su look de las Campanadas. El presentador afirma que le gustaría ir de ElTonton John. ¿El motivo? "Me hace más ilusión porque Pepa, la persona que lo está haciendo lleva poniendo piedrecitas hasta las 3 de la mañana varias semanas", explica Dani Mateo, que confiesa que se ha probado los dos: "Creo que me va a tocar lucir escotazo, tengo dudas de dejarme mechón salvaje o quitarme los tres pelos, o igual me los tiño de rosa".

Cristina Pedroche aparece con peluca

El pelo de Cristina Pedroche llama la atención de los zapeadores nada más comenzar la Nochebuena en el programa: ¿por qué lleva peluca? ¿enseñará su nuevo look? La zapeadora da todos los detalles en este vídeo.