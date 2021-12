Dani Mateo se ha aventurado a contar una "vergonzosa" anécdota que le pasó recientemente con la modelo y actriz Elsa Pataky. Ocurrió cuando se fue a hacer las fotos de promoción de las campanadas y se equivocó de día y de sitio. Como le reconocieron, en el lugar de las fotos le dejaron pasar y allí se encontró con una mujer posando en tanga en un croma y era Elsa Pataky.

"Quedé muy mal porque no reaccioné y me quedé ahí mirando. Me salió el José Luis López Vázquez. Qué pensarán de mi que me vieron y no me dijeron nada", ha explicado Dani Mateo.