Zapeando ha hecho un repaso a las cosas que no hay que hacer si no quieres volver con tu ex, como por ejemplo no mandar whatsapps a las tantas de la madrugada, y menos si estás de fiesta. Pero a Valeria Ros esta no le parece tan mala idea: "A favor de llamar al ex para un buen 'remember' a las cinco de la mañana. Porque te coge el teléfono, y sobre todo si es italiano y te coge el teléfono porque les encanta coger, como a los argentinos", ha defendido la zapeadora.

Pero Valeria Ros ha ido un paso más allá, y ha desvelado: "Así nació mi hija, con un buen 'remebmer. A mí me ha funcionado". Todos en la mesa han aplaudido la historia y Dani Mateo ha recalcado: "A tu hija le va a encantar cuando se lo digas, va a ser muy bonito".